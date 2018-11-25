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【台灣九合一選舉】公投結果一覽　東奧正名、婚姻平權遭否決 (13:15)

台灣九合一選舉10項綑綁公投昨日告終，當中最具爭議的第13案「東奧正名」提案，最後不同意人數超過570萬，提案遭否決。

另外在與婚姻平權、性別平等相關的5項公投案中，大部分結果都傾向不為有關議題立法保障，當中「是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」提案，同意人數超過760萬，提案獲通過。英國廣播公司形容，有關結果令台灣身為亞洲平權開拓者的聲譽蒙上陰影。

根據台灣《公投法》規定，公投門檻除了同意票要多於不同意票外，還有投同意票人數須佔總投票人數四分之一（即約495萬票）或以上。

東奧正名議題

第13案：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？

投票結果：否決（同意：4,763,086；不同意：5,774,556）

婚姻平權相關議題

第10案：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？

投票結果：通過（同意：7,658,008；不同意：2,907,429）

第11案：你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？

投票結果：通過（同意：7,083,379；不同意：3,419,624）

第12案：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？

投票結果：通過（同意：6,401,748；不同意：4,072,471）

第14案：您是否同意，以民法婚姻章保障同性別二人建立婚姻關係？

投票結果：否決（同意：3,382,286；不同意：6,949,697）

第15案：你是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？

投票結果：否決（同意：3,507,665；不同意：6,805,171）

能源相關議題

第7案：你是否同意以「平均每年至少降低1%」之方式逐年降低火力發電廠發電量？

投票結果：通過（同意：7,955,753；不同意：2,109,157）

第8案：你是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？

投票結果：通過（同意：7,599,267；不同意：2,346,316）

第9案：你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？

投票結果：通過（同意：7,791,856；不同意：2,231,425）

第16案：您是否同意廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國一百十四年（即2025年）以前，全部停止運轉」之條文？

投票結果：通過（同意：5,895,560；不同意：4,014,215）

通過的提案後續

第11、16案：涉及修改現有法例，但公投結果對修法無實際約束力，即使通過亦沒直接影響，法例明定公投通過後第3天自動失去效力。

第10、12案：性質為新增法律條文或訂出新法，倘通過，台行政院、縣市政府要在3個月內研擬提案遞交立法院，立法院要在指定會期完成審議。

第7、8、9案：涉及重大政策創制，須由台總統或相關機關落實，不屬公投法規範對象。

（東森新聞／中央社）

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