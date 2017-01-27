【台灣九合一選舉】環時促民進黨反思兩岸政策　指大陸不會具體干預台黨鬥爭 (11:32)

社評以〈民進黨上台剛2年就露敗象，反思吧〉為題，認爲民進黨上台以來，「在島內拼政治，搞清算」，拒絕承認「九二共識」，使兩岸重新對立，沒將心思放在和平發展上，有違台灣的基本民意，選舉結果反映蔡英文當局操弄意識形態、投靠外部勢力的慣用手段，都面臨嚴重瓶頸，認爲民進黨要認真回應台灣民衆對和平與發展的訴求，調整該黨的政治路線和競選策略，否則在台灣的路必將愈走愈窄。

社評認爲，蔡英文在首個任期剛過半，就已經在九合一選舉中大敗，反映蔡英文是台灣開始競爭選舉以來，執政最差的一届行政當局，又指民進黨忘記了2012年台灣總統大選，蔡英文敗給馬英九時，曾表示要反思該黨兩岸政策，「希望這一次民進黨能夠汲取足夠的教訓」。

社評又說，大陸不會具體干預台灣政黨鬥爭，但「會堅決反對島內政治遊戲導致台灣對國家的離心傾向」，且隨大陸愈來愈強大，以對抗大陸來營造島內的政治資本，注定沒有前途。

社評最後表示期待兩岸關係，在大陸及台灣島內各派力量共同堅持「九二共識」的基礎上逐漸穩定，並相信這樣的局面遲早會形成，因爲是大勢所趨。

（環球時報）

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