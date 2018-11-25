【台灣九合一選舉】一圖睇晒　台灣政治版圖「綠地」大變成「藍天」 (03:08)

台灣星期六（24日）舉行的九合一選舉，到星期日（25日）凌晨近3時，大局已定。即使台北市長選舉結果因國民黨候選人要求重新驗票或有變數，但整個台灣的政治版圖，已大體由民進黨主導的「綠地」，大幅變成國民黨掌控的「藍天」。
當中最具標誌性的「六都」市長選舉，國民黨保住及拿下共3個直轄市，包括民進黨主政20年的高雄市。至於整個台灣合共22個縣市首長席位，國民黨更一口氣拿下15個，民進黨則輸剩6個。附圖是今次九合一選舉前後的政治版圖變化。
另外，跟九合一選舉同日投票的10項公投議案，據當地傳媒公布的最新點票結果，當中的「2020東京奧運台灣正名」議案遭否決；涉及反對同志平權的「民法婚姻限定性別」、「廢止性別平等教育之部分」和「民法婚姻排除同志伴侶」3個議案都獲通過，反之「民法婚姻平權」和「法定性別平等教育」2個議案則不獲通過。
至於涉及台灣往後核能政策的「降低火力發電廠發電量」、「停建燃煤電廠」、「禁止開放日本福島農產品與食品」和「廢除『電業法第95條第1項』」（有關條文規定2025年前全部停止台灣所有核能發電設備）等4個議案，都獲通過。
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