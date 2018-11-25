【台灣九合一選舉】一圖睇晒　台灣政治版圖「綠地」大變成「藍天」 (03:08)

當中最具標誌性的「六都」市長選舉，國民黨保住及拿下共3個直轄市，包括民進黨主政20年的高雄市。至於整個台灣合共22個縣市首長席位，國民黨更一口氣拿下15個，民進黨則輸剩6個。附圖是今次九合一選舉前後的政治版圖變化。

另外，跟九合一選舉同日投票的10項公投議案，據當地傳媒公布的最新點票結果，當中的「2020東京奧運台灣正名」議案遭否決；涉及反對同志平權的「民法婚姻限定性別」、「廢止性別平等教育之部分」和「民法婚姻排除同志伴侶」3個議案都獲通過，反之「民法婚姻平權」和「法定性別平等教育」2個議案則不獲通過。

至於涉及台灣往後核能政策的「降低火力發電廠發電量」、「停建燃煤電廠」、「禁止開放日本福島農產品與食品」和「廢除『電業法第95條第1項』」（有關條文規定2025年前全部停止台灣所有核能發電設備）等4個議案，都獲通過。

台灣九合一選舉 相關報道：

柯文哲僅勝3254票 丁守中稱要提出選舉無效訴訟

【不斷更新】中央社：全台22縣市 國民黨13候選人自行宣布當選

國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長 韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕

民進黨大敗 蔡英文辭任民進黨主席

民進黨高雄市長候選人陳其邁承認敗選 恭喜國民黨對手韓國瑜

台灣東森傍晚7時15分最新數字：高雄韓國瑜開始領先陳其邁 六都選舉藍營三席佔優

藍營首人自行宣布當選 連江縣長劉增應稱成功連任

投票未完已開票 民眾質疑影響選民意向或違法

台灣東森傍晚6時最新數字：台北柯文哲丁守中、高雄韓國瑜陳其邁選情均「叮噹馬頭」

六旬婦投票不適送院亡 多人不滿等太久撕選票

保外就醫 陳水扁10年來首次投票

台北清涼陽光好 選民扶老攜幼排長龍投票

投票項目眾多 蔡英文馬英九排隊半小時

投票開始 懶人包告訴你選什麼、何時有結果