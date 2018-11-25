兩岸
下一篇 上一篇

【台灣九合一選舉】一圖睇晒　台灣政治版圖「綠地」大變成「藍天」 (03:08)

台灣星期六（24日）舉行的九合一選舉，到星期日（25日）凌晨近3時，大局已定。即使台北市長選舉結果因國民黨候選人要求重新驗票或有變數，但整個台灣的政治版圖，已大體由民進黨主導的「綠地」，大幅變成國民黨掌控的「藍天」。

當中最具標誌性的「六都」市長選舉，國民黨保住及拿下共3個直轄市，包括民進黨主政20年的高雄市。至於整個台灣合共22個縣市首長席位，國民黨更一口氣拿下15個，民進黨則輸剩6個。附圖是今次九合一選舉前後的政治版圖變化。

另外，跟九合一選舉同日投票的10項公投議案，據當地傳媒公布的最新點票結果，當中的「2020東京奧運台灣正名」議案遭否決；涉及反對同志平權的「民法婚姻限定性別」、「廢止性別平等教育之部分」和「民法婚姻排除同志伴侶」3個議案都獲通過，反之「民法婚姻平權」和「法定性別平等教育」2個議案則不獲通過。

至於涉及台灣往後核能政策的「降低火力發電廠發電量」、「停建燃煤電廠」、「禁止開放日本福島農產品與食品」和「廢除『電業法第95條第1項』」（有關條文規定2025年前全部停止台灣所有核能發電設備）等4個議案，都獲通過。

台灣九合一選舉 相關報道：

柯文哲僅勝3254票　丁守中稱要提出選舉無效訴訟

【不斷更新】中央社：全台22縣市　國民黨13候選人自行宣布當選

國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長　韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕

民進黨大敗　蔡英文辭任民進黨主席

民進黨高雄市長候選人陳其邁承認敗選　恭喜國民黨對手韓國瑜

台灣東森傍晚7時15分最新數字：高雄韓國瑜開始領先陳其邁　六都選舉藍營三席佔優

藍營首人自行宣布當選　連江縣長劉增應稱成功連任

投票未完已開票　民眾質疑影響選民意向或違法

台灣東森傍晚6時最新數字：台北柯文哲丁守中、高雄韓國瑜陳其邁選情均「叮噹馬頭」

六旬婦投票不適送院亡 多人不滿等太久撕選票

保外就醫　陳水扁10年來首次投票

台北清涼陽光好　選民扶老攜幼排長龍投票

投票項目眾多 蔡英文馬英九排隊半小時

投票開始　懶人包告訴你選什麼、何時有結果

相關字詞﹕九合一選舉 台灣九合一選舉 國民黨 民進黨 編輯推介

上 / 下一篇新聞

內地學者基因改造胚胎　所屬大學表震驚　斥研究違背學術倫理
內地學者基因改造胚胎　所屬大學表震驚　斥研究違背學術倫理
【台灣九合一選舉】國民黨大勝　網民Google熱搜「九二共識」及「移民」
【台灣九合一選舉】國民黨大勝　網民Google熱搜「九二共識」及「移民」
中國誕世界首例基因改造嬰　孖生B女愛滋免疫　科學家斥不道德
中國誕世界首例基因改造嬰　孖生B女愛滋免疫　科學家斥不道德
陝西15歲少女被迫賣淫後遭肢解　警拘6未成年疑犯
陝西15歲少女被迫賣淫後遭肢解　警拘6未成年疑犯
台灣海峽6.1級地震　廈門南京多地有震感
台灣海峽6.1級地震　廈門南京多地有震感
【台灣九合一選舉】行政院長賴清德留任　指繼續努力　適當時改組內閣
【台灣九合一選舉】行政院長賴清德留任　指繼續努力　適當時改組內閣
內地多宗滋擾車長　女乘客不滿剎車礙睡覺抓傷司機　六旬婦捉住軚盤
內地多宗滋擾車長　女乘客不滿剎車礙睡覺抓傷司機　六旬婦捉住軚盤
【台灣九合一選舉】柯文哲險勝3000票　丁守中棄重新點票　將提呈選舉無效
【台灣九合一選舉】柯文哲險勝3000票　丁守中棄重新點票　將提呈選舉無效
台灣西部海域6.1級地震
台灣西部海域6.1級地震
江西小學浴室藏偷拍鏡頭　男教師另涉猥褻兒童被捕
江西小學浴室藏偷拍鏡頭　男教師另涉猥褻兒童被捕
【台灣九合一選舉】投票亂象屢被批評　中選會主委陳英鈐請辭獲准
【台灣九合一選舉】投票亂象屢被批評　中選會主委陳英鈐請辭獲准
【台灣九合一選舉】公投結果一覽　東奧正名、婚姻平權遭否決
【台灣九合一選舉】公投結果一覽　東奧正名、婚姻平權遭否決
【台灣九合一選舉】環時促民進黨反思兩岸政策　指大陸不會具體干預台黨鬥爭
【台灣九合一選舉】環時促民進黨反思兩岸政策　指大陸不會具體干預台黨鬥爭
【台灣九合一選舉】國台辦：反映台灣人盼續分享兩岸和平發展「紅利」　台獨注定失敗
【台灣九合一選舉】國台辦：反映台灣人盼續分享兩岸和平發展「紅利」　台獨注定失敗
【台灣九合一選舉】丁守中將提選舉無效訴訟　柯文哲指尊重　過程沒聽到違法
【台灣九合一選舉】丁守中將提選舉無效訴訟　柯文哲指尊重　過程沒聽到違法
【台灣九合一選舉】柯文哲僅勝3254票　丁守中稱要提出選舉無效訴訟
【台灣九合一選舉】柯文哲僅勝3254票　丁守中稱要提出選舉無效訴訟
【台灣九合一選舉】點票接近11小時　全台22縣市選情塵埃落定
【台灣九合一選舉】點票接近11小時　全台22縣市選情塵埃落定
深圳救活全國最輕早產兒　「小海草」不足一磅增至近3公斤平安出院
深圳救活全國最輕早產兒　「小海草」不足一磅增至近3公斤平安出院
吉林工廠爆炸　現恐怖焦黑大坑
吉林工廠爆炸　現恐怖焦黑大坑
【台灣九合一選舉】國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長　韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕
【台灣九合一選舉】國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長　韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕
【台灣九合一選舉】民進黨大敗　蔡英文辭任民進黨主席
【台灣九合一選舉】民進黨大敗　蔡英文辭任民進黨主席
【台灣九合一選舉】民進黨高雄市長候選人陳其邁承認敗選　恭喜國民黨對手韓國瑜
【台灣九合一選舉】民進黨高雄市長候選人陳其邁承認敗選　恭喜國民黨對手韓國瑜
【台灣九合一選舉】台灣東森傍晚7時15分最新數字：高雄韓國瑜開始領先陳其邁　六都選舉藍營三席佔優
【台灣九合一選舉】台灣東森傍晚7時15分最新數字：高雄韓國瑜開始領先陳其邁　六都選舉藍營三席佔優
【台灣九合一選舉】藍營首人自行宣布當選　連江縣長劉增應稱成功連任
【台灣九合一選舉】藍營首人自行宣布當選　連江縣長劉增應稱成功連任
【台灣九合一選舉】投票未完已開票　民眾質疑影響選民意向或違法
【台灣九合一選舉】投票未完已開票　民眾質疑影響選民意向或違法
【台灣九合一選舉】台灣東森傍晚6時最新數字：台北柯文哲丁守中、高雄韓國瑜陳其邁選情均「叮噹馬頭」
【台灣九合一選舉】台灣東森傍晚6時最新數字：台北柯文哲丁守中、高雄韓國瑜陳其邁選情均「叮噹馬頭」
山西輔警涉無牌駕駛　撞死小四女生
山西輔警涉無牌駕駛　撞死小四女生
【台灣九合一選舉】投票結束惟人龍仍長　4時前抵票站者准繼續投票
【台灣九合一選舉】投票結束惟人龍仍長　4時前抵票站者准繼續投票
【台灣九合一選舉】六旬婦投票不適送院亡　多人不滿等太久撕選票
【台灣九合一選舉】六旬婦投票不適送院亡　多人不滿等太久撕選票
【台灣九合一選舉】保外就醫　陳水扁10年來首次投票
【台灣九合一選舉】保外就醫　陳水扁10年來首次投票
【台灣九合一選舉】台北清涼陽光好　選民扶老攜幼排長龍投票
【台灣九合一選舉】台北清涼陽光好　選民扶老攜幼排長龍投票
【台灣九合一選舉】投票項目眾多　蔡英文馬英九排隊半小時
【台灣九合一選舉】投票項目眾多　蔡英文馬英九排隊半小時
【台灣九合一選舉】投票開始　懶人包告訴你選什麼、何時有結果
【台灣九合一選舉】投票開始　懶人包告訴你選什麼、何時有結果