【台灣九合一選舉】柯文哲僅勝3254票　丁守中稱要提出選舉無效訴訟 (02:48)

柯文哲於星期日凌晨2時30分左右，現身台北四四南村的支持者等待開票晚會，獲在場上萬名支持者的歡呼，高喊「台北的未來，柯文哲」。柯文哲隨後登台發表當選感言，表示他的勝利反映改革已經成功。他又多謝各方支持者，「明天繼續工作，明天我們還是台北市民。」

在星期六結束投票後當地傳媒公布的最新點票過程中，柯文哲與丁守中的票數差距，長時間只在數百票至數千票之間，且曾相互領先對方。今次選舉中不再支持柯文哲的民進黨，該黨候選人姚文智則得票近24.5萬（17.29%）。

台北市長目前選舉結果，令今次九合一選舉中大勝的國民黨，在六都選舉中拿下高雄、新北及台中三席，民進黨則只保住桃園及台南二市。但隨台北市長選舉或要重新點票，稍後可能還有變數。

根據台灣《公職人員選舉罷免法》69條規定，直轄市長選舉頭兩位的有效票數，差距若在千分之三以內時，第二高票的候選人，可以在投票日後7日內，依法向管轄法院申請查封全部或部分投票所的選舉人名冊及選舉票，查封的投票所，則須在20日內完成重新計票。

台灣九合一選舉 相關報道：

【不斷更新】中央社：全台22縣市 國民黨13候選人自行宣布當選

國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長 韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕

民進黨大敗 蔡英文辭任民進黨主席

民進黨高雄市長候選人陳其邁承認敗選 恭喜國民黨對手韓國瑜

台灣東森傍晚7時15分最新數字：高雄韓國瑜開始領先陳其邁 六都選舉藍營三席佔優

藍營首人自行宣布當選 連江縣長劉增應稱成功連任

投票未完已開票 民眾質疑影響選民意向或違法

台灣東森傍晚6時最新數字：台北柯文哲丁守中、高雄韓國瑜陳其邁選情均「叮噹馬頭」

六旬婦投票不適送院亡 多人不滿等太久撕選票

保外就醫 陳水扁10年來首次投票

台北清涼陽光好 選民扶老攜幼排長龍投票

投票項目眾多 蔡英文馬英九排隊半小時

投票開始 懶人包告訴你選什麼、何時有結果