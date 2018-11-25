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【台灣九合一選舉】柯文哲僅勝3254票　丁守中稱要提出選舉無效訴訟 (02:48)

台灣九合一選舉星期六（24日）下午4時結束投票後，當地傳媒各自陸續公布最新的點票結果一直顯示，台北市長選情相當緊湊。終於，經過約10個半小時點票後，到星期日（25日）凌晨近2時半，國民黨候選人丁守中先宣布，會提出選舉無效訴訟，要求重新驗票點票。約10分鐘後，中央選舉委員會公布，爭取連任的無黨籍候選人柯文哲，總得票580,820（41.05%），比丁守中的577,566票（40.82%），多出3254票（0.23%），宣布勝選。今次點票時間接近10小時45分鐘，也創下台北直選市長24年來，最長點票時間紀錄。

柯文哲於星期日凌晨2時30分左右，現身台北四四南村的支持者等待開票晚會，獲在場上萬名支持者的歡呼，高喊「台北的未來，柯文哲」。柯文哲隨後登台發表當選感言，表示他的勝利反映改革已經成功。他又多謝各方支持者，「明天繼續工作，明天我們還是台北市民。」

在星期六結束投票後當地傳媒公布的最新點票過程中，柯文哲與丁守中的票數差距，長時間只在數百票至數千票之間，且曾相互領先對方。今次選舉中不再支持柯文哲的民進黨，該黨候選人姚文智則得票近24.5萬（17.29%）。

台北市長目前選舉結果，令今次九合一選舉中大勝的國民黨，在六都選舉中拿下高雄、新北及台中三席，民進黨則只保住桃園及台南二市。但隨台北市長選舉或要重新點票，稍後可能還有變數。

根據台灣《公職人員選舉罷免法》69條規定，直轄市長選舉頭兩位的有效票數，差距若在千分之三以內時，第二高票的候選人，可以在投票日後7日內，依法向管轄法院申請查封全部或部分投票所的選舉人名冊及選舉票，查封的投票所，則須在20日內完成重新計票。

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