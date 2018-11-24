吉林工廠爆炸　現恐怖焦黑大坑 (22:15)

吉林省江城機械公司廢舊倉庫堆料場據指是因易燃易爆物引起爆炸，造成周圍部分房屋不同程度受損，爆炸波及數公里範圍。《新京報》引述一名目擊者稱，他睡覺時忽然聽到爆炸聲，「跟放鞭炮似的」。

另一名居民稱，她晚上11時關燈睡覺，此後忽然聽到響聲，一開始還以為發生了地震。「我是第一時間起來的，起來就找我家人，把孩子抓（抱）起來。」這名居民稱，「我這臉、腿、腳，都讓玻璃扎了。我出來一看，滿天都是火星。」爆炸引發周邊部分房屋倒塌，一名死者家屬稱，「姊姊爬出來了，姊夫卻沒了」。

新華社報道，24日（周六）上午，明火已撲滅，但仍有大量濃煙，氣味刺鼻。事發地附近方圓2公里的部分房屋、建築外牆和玻璃不同程度受損，一些房子屋頂被震掉。東豐縣官方微博發布的消息稱，截至24日12時40分，共查出受損房屋370戶，其中輕微受損282戶，鑑定需大修73戶，徹底倒塌15戶。當地官方正組織災後受損房屋的修繕工作，對於輕微受損的282戶房屋，由三合鄉政府和所在村黨支部組織村民自行維修；對徹底倒塌的房屋，將由江城機械公司負責無償再建。

吉林省東豐縣互聯網信息中心通報，截止24日下午5時，已設置群眾安置點，發放禦寒衣物，緊急調運礦泉水100箱，即食麵100箱，救災棉被100牀，和塑料薄膜1376公斤等，保障群眾基本生活。當局同時接收省應急管理廳救災棉衣300件和棉被褥300套。東豐縣政府網站發佈文章稱，涉事企業負責人被控制。另經調查，此次事件排除屬暴恐行為。

（綜合報道）

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