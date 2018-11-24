【台灣九合一選舉】點票接近11小時　全台22縣市選情塵埃落定 (22:28)

台灣九合一選舉和10項公投今午4時結束投票後，當地傳媒各自陸續公布最新點票結果，已呈現當地政治版圖將由「綠地」大變為「藍天」之勢，民進黨籍的總統蔡英文問責請辭該黨主席。到星期日凌晨約3時，全台灣22縣市的選舉，都有候選人宣布勝選，又或承認落敗，當中國民黨更有壓倒性勝利之勢。
六都
台北市：無黨籍柯文哲宣布當選，國民黨丁守中稱會提出選舉無效訴訟
新北市：民進黨蘇貞昌宣布落敗
桃園市：國民黨陳學聖宣布落敗
台中市：國民黨盧秀燕宣布當選，民進黨林佳龍宣布落敗
台南市：民進黨黃偉哲宣布當選
高雄市：民進黨陳其邁宣布落敗
其餘縣市
新竹縣：國民黨楊文科宣布當選
苗栗縣：國民黨徐耀昌宣布當選
彰化縣：國民黨王惠美宣布當選，民進黨魏明谷宣布落敗
南投縣：國民黨林明溱宣布當選
雲林縣：國民黨張麗善宣布當選
嘉義縣：民進黨翁章梁宣布當選
屏東縣：民進黨潘孟安宣布當選
宜蘭縣：國民黨林姿妙宣布當選
花蓮縣：國民黨徐榛蔚宣布當選
台東縣：國民黨饒慶鈴宣布當選
澎湖縣：國民黨賴峰偉宣布當選
基隆市：民進黨林右昌宣布當選
新竹市：民進黨林智堅宣布當選，國民黨許明財宣布落敗
嘉義市：國民黨黃敏惠宣布當選
金門縣：國民黨楊鎮浯宣布當選
連江縣：國民黨劉增應宣布當選
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