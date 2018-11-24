【台灣九合一選舉】點票接近11小時　全台22縣市選情塵埃落定 (22:28)

台灣九合一選舉和10項公投今午4時結束投票後，當地傳媒各自陸續公布最新點票結果，已呈現當地政治版圖將由「綠地」大變為「藍天」之勢，民進黨籍的總統蔡英文問責請辭該黨主席。到星期日凌晨約3時，全台灣22縣市的選舉，都有候選人宣布勝選，又或承認落敗，當中國民黨更有壓倒性勝利之勢。