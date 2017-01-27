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【台灣九合一選舉】國民黨棄將韓國瑜當選高雄市長　韓國瑜勝選宣言：最神奇的一幕 (21:35)

台灣九合一選舉，國民黨韓國瑜擊敗綠營民進黨候選人陳其邁，當選高雄市長。韓國瑜晚上9時許發表勝選宣言，形容這是「最神奇的一幕」。除感謝國民黨及高雄市民外，韓國瑜亦感謝對手陳其邁，他希望民眾往後不分藍綠，「一條心為高雄未來打拼」。

南台灣一直是民進黨鐵票區，高雄更是綠中之深綠，民進黨在高雄當政達20年。不過，今次國民黨候選人韓國瑜空降高雄參選，支持度節節上升掀起「韓流」，最後這名國民黨昔日的棄將吐氣揚眉，打敗民進黨陳其邁，當選新一屆高雄市長，將高雄「由綠地變藍天」。

61歲的韓國瑜是「外省仔」，做過立委和前台北縣中和市副市長，過去17年卻是國民黨的棄將淡出政壇。一年半前，他從台北農產運銷公司總經理位子上被民進黨趕走，還捲入貪腐官司，事後證明清白，但其後競選國民黨主席敗陣。

韓國瑜走另類競選之路，去年出任國民黨高雄市黨部主委後，以「賣菜郎」身分與當地農漁民溝通，不談「反台獨」和「九二共識」，只談讓農產品銷往對岸。他是國民黨人，但極力與國民黨舊形象保持距離，只強調「這次選舉是高雄市民加上韓國瑜對民進黨投的不信任票」。

韓國瑜不向對手口出惡言，塑造親和形象，「大聲唱歌、大碗喝酒」的特質，頗迎合高雄人的「氣口」（胃口），令他成為媒體寵兒。韓國瑜所到之處，都有如巨星降臨般掀起狂潮，這股「韓流」更颳向全台，他跨縣市為同黨候選人助選，令國民黨在多個市的市長選情，都出現了逆轉的希望。

韓國瑜兩名正在加拿大讀大學的女兒韓冰、韓青，今次更陪父出征，拉票助選，二人美貌與韓國瑜的光頭同成「韓流」風景，韓國瑜亦因此被網民稱為「岳父」。

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