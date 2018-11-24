【台灣九合一選舉】投票項目眾多　蔡英文馬英九排隊半小時 (11:06)

由於這次選舉項目眾多，每名選民都有十多張選票，所花時間明顯較長。

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蔡英文早上8時半現身秀朗國小的票站投票，排隊近30分鐘，其間巧遇鄰居寒暄一會，亦有與支持者握手拍照。投票過程約5分鐘。蔡英文接受採訪時表示，是次投票是首次包括10項公投，「我覺得民主社會很多的事情，人民可以表達意見」，相信日後人民將愈來愈習慣，又提醒記者說：「好公民記得要投票」。

另外，馬英九早上8時13分到台北市文山區興安里的票站，排隊至完成投票花了36分鐘。問到投票時間會否比過去長，他表示：「那當然久多了」，並認為10項公投為有史以來最多，投票處卻太少；相反九合一公職人員選舉只有2至3張選票，投票處應減少，以增加公投投票處。對於蔡英文自2016年執政以來的表現，馬英九指現時不適合回應。

（ETtoday新聞雲）

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