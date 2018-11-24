【台灣九合一選舉】投票開始　懶人包告訴你選什麼、何時有結果 (08:39)

台灣九合一選舉今日投票，是民進黨蔡英文2016年當選總統後的首次全台選舉，有分析認為選舉結果可視為對蔡英文的信任投票。這次選舉亦會同時進行10項公投。
投票內容
- 9種地方公職人員選舉：
- 6個直轄市（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）選出直轄市長、市議員、里長、山地原住民區長（區民代表）
- 16個縣市選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長（里長）。
- 10項公投內容：
- 「反空污」：你是否同意以「平均每年至少降低1%的方式逐年降低火力發電廠發電量」？
- 「反深澳電廠」：你是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）之能源政策」？
- 「反核食」：你是否同意政府維持「禁止開放日本福島三一一核災相關地區，包括福島與周遭四縣市等地區農產品及食品進口」？
- 「民法婚姻限於一男一女」：你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？
- 「廢止同志教育」：你是否同意在國民教育階段內（初中及小學），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？
- 「民法婚姻以外其他形式保障同性生活權益」：你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？
- 「2020東京奧運台灣正名」：你是否同意，以「台灣」（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？
- 「民法婚姻平權」：你是否同意，以民法婚姻保障同性別二人建立婚姻關係？
- 「落實性別平等教育」：你是否同意，以「性別平等教育法」明定在國民教育各階段內實施性別平等教育，且內容應涵蓋情感教育、性教育、同志教育等課程？
- 「廢止『核電停運』」：您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除「核能發電設備應於中華民國114年（編按：即公元2025年）以前，全部停止運轉」之條文？
選民人數：約1979萬人
投票時間：早上8時至下午4時
揭曉時間：
- 今日下午4時：投票結束
- 晚上9時前：公職人員選舉點票完成
- 7至8時：直轄市選舉有結果
- 11時：最後公布直轄市選舉結果
- 明天（25日）凌晨零時：10項公投點票完成
- 明天凌晨2時：公布公投結果
（綜合）
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