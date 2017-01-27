國家衛健委：中國約125萬人染愛滋病　異性性接觸感染佔七成　輸血感染「接近零報告」 (22:32)

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國家衛健委表示，截至今年9月底，全國已報告的愛滋病存活感染者有85萬人，26.2萬人死亡，估計每年新增8萬宗感染病例。據中國疾控中心、聯合國愛滋病規劃署及世界衛生組織聯合評估，至今年底，國內存活愛滋病感染者將達125萬人。

目前性接觸是國內愛滋病主要傳播途徑，2017年已報告的感染者中，69.6%經異性性接觸染病；經男男性接觸受感染者，則佔總染病人口25.5%。另外，2017年愛滋病母嬰傳播率為4.9%，是歷來最低水平，比2012年低2.2個百分點；經注射吸毒感染者，則比2012年減少44.5%；經輸血及使用血液製品傳播病例「接近零報告」。

根據去年全年數檢，愛滋病抗病毒治療覆蓋率為80.4%，治療「成功率」超過90%。國家衛健委疾病預防控制局副局長王斌表示，往後將提高預防愛滋病宣傳教育的針對性；由於國內愛滋病疫情分佈不平均，當局將加強重點地區及「易感染愛滋病危險行為人群」的「警示性」教育，及推廣使用安全套預防愛滋病和性病等；亦會推廣檢測、諮詢、診斷和治療「一站式」服務。

（新華社）

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