【台灣九合一選舉】兩魔術師發帖訛稱柯文哲造勢有酬招工　被捕辯稱「增表演可看性」 (21:30)

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涉案張姓及曹姓男子，分別在facebook及Line發布消息，稱要為23日下午5時半至10時的活動招聘65名工作人員，和15名「現場看表演觀眾」。其中fb帖文標明涉及「柯xx市長活動晚會」，Line訊息則指若「無法接受」政治、公投，就不要報名。兩則訊息都稱參加者可獲500元（新台幣，下同，折合約126港元）報酬或車馬費。

民眾發現上述訊息後向傳媒「爆料」，柯文哲競選總部指斥有關訊息猶如「走路工」（台灣人對日薪制臨時僱員的稱呼，引伸為選舉制度下的小額買票行為），並帶同fb帖文截圖向警方備案。

警方指事發於選舉前的「敏感」時刻，調查後於周三（21日）拘捕涉案張姓及曹姓男子。他們辯稱要在柯文哲造勢會場旁表演魔術，故發放有酬招募「現場互動人員」的消息。兩人指發帖後不久，已有網民傳訊息指帖文可能違法，他們已「主動刪除並修正」內容。

警方以涉嫌反公職人員選舉罷免法，將兩涉案男子送交台北地檢署偵辦，檢方准許張及曹分別以3萬元及5萬元保釋。

（中央社/自由時報/ETtoday）

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