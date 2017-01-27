【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」　內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」 (16:48)

除了加巴納的言論引來不滿外，D&G日前一段《起筷吃飯》廣告同樣被批評歧視華人文化，引起中國內地一片抵制聲音。

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加巴納和Dolce在影片中先以意大利語致歉，配以中文字幕。他們說，經過過去數天認真反省，對自己的言行給中國及其人民帶來的一切感到悲傷，又指家庭教育他們要尊敬世上不同文化，「面對我們在文化上理解的偏差，希望得到你們的原諒」，他們向全球所有華人致最深歉意。

兩人說：「我們對中國的熱愛一如既往。無數次的造訪，讓我們更加深愛中國的文化」，日後將會竭盡全力更加理解及予以尊重，又承諾絕對不會忘記是次經歷及教訓，也不會再發生同類事情。兩人在影片最後以普通話說「對不起」。

然而，大部分內地網民都表示不接受兩人的道歉，又指D&G在社交網站Instagram和Twitter的官方帳戶上均沒有道歉，留言說，「你的道歉，我們有權不接受，去賺其他國家的錢吧，中國，你賺不起！」、「然後那個廣告視頻也沒有刪，真當我們不能上ins呢？」另有網民不滿他們沒穿西裝，「ins沒道歉，沒刪視頻，道歉國際慣例要穿正裝，光頭一直看提詞器，前男友低頭看手裏小紙條，你當我們傻？」

（D&G官方微博）

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