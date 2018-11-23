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【台灣九合一選舉】你可能不知道的3件事 (22:12)

台灣九合一選舉周六（24日）舉行，是民進黨蔡英文2016年當選總統後的首次全台選舉，也是對民進黨執政的一次變相「公投」；最終不論是藍營勝還是綠營贏，都將影響到2020年的總統大選。

1. 「九合一」包括了哪些公職？

台灣九合一選舉，又稱為地方選舉，將9種地方公職放在同一天選出，包括：6個直轄市（台北、新北、桃園、台中、台南、高雄）選出直轄市長、市議員、里長、山地原住民區長（區民代表）；16個縣市選出縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村長（里長）。

是次選舉總共11,047個應選職位，由20,994名已登記候選人競逐。

2. 「韓流」如何煉成？

南台灣一直是民進黨鐵票區，高雄更是綠中之深綠。不過，今次國民黨候選人韓國瑜空降高雄參選，支持度節節上升，更掀起「韓流」，令外界關注高雄選情。

61歲的韓國瑜是「外省仔」，做過立委和前台北縣中和市副市長，過去17年卻是國民黨的棄將淡出政壇。一年半前，他從台北農產運銷公司總經理位子上被民進黨趕走，還捲入貪腐官司，事後證明清白，但其後競選國民黨主席敗陣。

韓國瑜走另類競選之路，去年出任國民黨高雄市黨部主委後，以「賣菜郎」身分與當地農漁民溝通，不談「反台獨」和「九二共識」，只談讓農產品銷往對岸。他是國民黨人，但極力與國民黨舊形象保持距離，只強調「這次選舉是高雄市民加上韓國瑜對民進黨投的不信任票」。

韓國瑜不向對手口出惡言，塑造親和形象，「大聲唱歌、大碗喝酒」的特質，頗迎合高雄人的「氣口」（胃口），令他成為媒體寵兒。韓國瑜所到之處，都有如巨星降臨般掀起狂潮，這股「韓流」更颳向全台，他跨縣市為同黨候選人助選，令國民黨在多個市的市長選情，都出現了逆轉的希望。

3. 不同地區，選票數目有不同？

各地選民領取選票的數目並不相同，例如直轄市（如台北）、省轄市（如基隆）選民可領3張選票，投選市長、市議員、里長；縣市（如宜蘭縣、花蓮縣）選民可領5張選票，投選縣長、縣議員、村里長、鄉鎮市長、鄉鎮市代表。

另外，全台合資格選民這天亦可在「2020年東京奧運台灣正名公投案」等共10個公投項目中投票，即是否支持台灣當局向國際奧委會等方面申請，改以「台灣」而非目前的「中華台北」名義參賽。

投票時間至下午4時，結束後隨即開票。若一切順利，入夜就可知道結果。

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相關字詞﹕台灣 九合一選舉 台灣九合一選舉 韓國瑜 韓流 高雄 正名公投 東奧正名公投 編輯推介

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