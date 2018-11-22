兩岸
下一篇 上一篇

北京市中心兩年「疏解」人口74萬　2020年再遷走逾千企業 (21:44)

北京市人大常委會今日召開會議，聽取北京市政府關於北京十三五規劃綱要實施評估報告。報告指，近年北京「疏解非首都功能」效果顯著，過去兩年北京市中心六區常住人口累計下降74萬，2017年全市常住人口出現自1997年來首次下降，規模為2170.7萬人，較2016年減少2.2萬人。

北京將自身定位為「全國政治、文化、國際交往、科技創新中心」，凡是不符合此定義的都是「非首都功能」，尤其是「一般製造業、區域物流基地和區域批發市場、部分教育醫療等公共服務功能、部分行政事業服務機構」，就要遷出北京或遷到郊區。

該報告顯示，2016、2017兩年，市中心六區（東城、西城、海淀、朝陽、石景山和豐台）的常住人口，累計下降74萬人。但2017年，郊區10區（門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密雲和延慶）常住人口為961.9萬，比2015年提高百分之3.4，佔全市常住人口的44.3%；即人口主要是從市區遷往郊區，完全遷出北京者只佔少數。

報告同時指出，要實現2020年市中心六區常住人口，比2014年下降約百分之15的目標，任務仍然艱巨，北京將堅持以功能疏解帶動人口調控，切實降低城區人口密度。報告提出，到2020年，北京將再退出1000家以上的一般製造業和污染企業，繼續大力拆除僭建，同時推動黨政機關搬往通州。

（北京日報）

其他報道：

【D&G設計師涉辱華】產品被內地網購平台下架

遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷

相關字詞﹕北京 人口 疏解人口 低端 低端人口 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【台灣九合一選舉】國民黨韓國瑜造勢晚會　女黨友「博盡」拉票
【台灣九合一選舉】國民黨韓國瑜造勢晚會　女黨友「博盡」拉票
國家衛健委：中國約125萬人染愛滋病　異性性接觸感染佔七成　輸血感染「接近零報告」
國家衛健委：中國約125萬人染愛滋病　異性性接觸感染佔七成　輸血感染「接近零報告」
【台灣九合一選舉】你可能不知道的3件事
【台灣九合一選舉】你可能不知道的3件事
【台灣九合一選舉】兩魔術師發帖訛稱柯文哲造勢有酬招工　被捕辯稱「增表演可看性」
【台灣九合一選舉】兩魔術師發帖訛稱柯文哲造勢有酬招工　被捕辯稱「增表演可看性」
【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」　內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」
【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」　內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」
四川黑熊受困急流一天　挖掘機救起
四川黑熊受困急流一天　挖掘機救起
深圳海關檢50噸發臭雪藏雞腳雞翼
深圳海關檢50噸發臭雪藏雞腳雞翼
習近平月底訪4國　出席阿根廷G20峰會
習近平月底訪4國　出席阿根廷G20峰會
遼寧司機撞學童5死19傷　警指疑兇與妻爭執開車亂撞
遼寧司機撞學童5死19傷　警指疑兇與妻爭執開車亂撞
【D&G設計師涉辱華】產品被內地網購平台下架　據稱有留學生外國門市抗議
【D&G設計師涉辱華】產品被內地網購平台下架　據稱有留學生外國門市抗議
【短片】遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷
【短片】遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷
派過期17年花生予跑手　馬拉松主辦方：花生沒問題　企業查詢網站指廠家已釘牌
派過期17年花生予跑手　馬拉松主辦方：花生沒問題　企業查詢網站指廠家已釘牌
西安一醫院設「高層次人才」優先看症取藥
西安一醫院設「高層次人才」優先看症取藥
【台灣九合一選舉．短片】蔡英文：用選票告訴世界「台灣從不是中國台灣」　不在壓力下屈服
【台灣九合一選舉．短片】蔡英文：用選票告訴世界「台灣從不是中國台灣」　不在壓力下屈服
雲南兩處養殖場爆H5N6　近1萬家禽亡
雲南兩處養殖場爆H5N6　近1萬家禽亡
央視記者孔琳琳襲擊案　英國檢方證據不足撤控
央視記者孔琳琳襲擊案　英國檢方證據不足撤控
80歲華人神探李昌鈺再婚　娶揚州女作家蔣霞萍
80歲華人神探李昌鈺再婚　娶揚州女作家蔣霞萍
【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚
【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚
【短片】D&G廣告與設計師涉辱華　微博致歉稱IG被盜　宣傳活動遭內地眾星抵制後取消
【短片】D&G廣告與設計師涉辱華　微博致歉稱IG被盜　宣傳活動遭內地眾星抵制後取消
為拍抖音伸手入洗衣機　13歲少年臂骨絞斷成三節
為拍抖音伸手入洗衣機　13歲少年臂骨絞斷成三節
【短片】四川婦搶巴士軚盤要求下車　遭拘留10日　指後悔盼公眾諒解
【短片】四川婦搶巴士軚盤要求下車　遭拘留10日　指後悔盼公眾諒解