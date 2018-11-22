北京市中心兩年「疏解」人口74萬　2020年再遷走逾千企業 (21:44)

北京將自身定位為「全國政治、文化、國際交往、科技創新中心」，凡是不符合此定義的都是「非首都功能」，尤其是「一般製造業、區域物流基地和區域批發市場、部分教育醫療等公共服務功能、部分行政事業服務機構」，就要遷出北京或遷到郊區。

該報告顯示，2016、2017兩年，市中心六區（東城、西城、海淀、朝陽、石景山和豐台）的常住人口，累計下降74萬人。但2017年，郊區10區（門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密雲和延慶）常住人口為961.9萬，比2015年提高百分之3.4，佔全市常住人口的44.3%；即人口主要是從市區遷往郊區，完全遷出北京者只佔少數。

報告同時指出，要實現2020年市中心六區常住人口，比2014年下降約百分之15的目標，任務仍然艱巨，北京將堅持以功能疏解帶動人口調控，切實降低城區人口密度。報告提出，到2020年，北京將再退出1000家以上的一般製造業和污染企業，繼續大力拆除僭建，同時推動黨政機關搬往通州。

（北京日報）

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