【短片】遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷 (15:33)

綜合新浪微博、瀋陽新聞網和人民日報等消息，事發時學校剛放學，一群小學生排隊橫過校門前的馬路。現場短片顯示，學生過馬路時，其他車輛均停下等待，但隨後一輛私家車高速駛來，切線逆行向學生隊伍撞去，有學生被撞至飛起再跌落地上。肇事車輛繼續向前駛去，並無停車。

另一條現場短片顯示，事故發生後現場一片混亂，多名學生滿身鮮血，倒在地上不知生死，有途人幫忙為受傷學生急救，亦有人大叫通知家長。據目擊者表示，肇事私家車型號為奧迪A6，超速逆行經過學校門口，司機在撞人後駕車逃逸，警車一路追趕，最後將私家車逼停在路邊水渠內，將司機拘捕。

當局通報，事件已致5人死亡，18人受傷，相關部門已成立事故處置組、醫療救助組等工作組，事故原因正在調查中。

（綜合報道）

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