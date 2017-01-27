兩岸
下一篇 上一篇

派過期17年花生予跑手　馬拉松主辦方：花生沒問題　企業查詢網站指廠家已釘牌 (14:31)

河南周口市周日（18日）舉行馬拉松比賽，有網民發帖指馬拉松主辦方派給參賽者的花生過期17年，提醒參賽者不要食用。但主辦方就稱花生沒問題，亦正調查花生來源。企業信息查詢網站就顯示，花生包裝袋所印廠家的營業執照已被吊銷。

有網民周二（20日）發帖稱，周口馬拉松主辦方供應的花生過期了17年。從網民上載的相片可見，花生包裝袋上印有「鹹脆花生」，生產日期為2000年7月25日，保質期至2001年7月24日。

多名參與周口馬拉松的參賽者均證實以上帖文的內容屬實。馬拉松的義工江雪（化名）表示，賽事當天，主辦方也向他們派發了花生及麵包，她吃花生後身體未感不適，也不覺得花生有陳年老舊的味道，「當天我們一名志願者發現花生過期了，就向組委會反映，組委會說花生沒問題，是日期印錯了。」

《新京報》記者多次撥打花生包裝袋上的聯絡電話，但一直無人接聽。企業信息查詢網站「天眼查」亦顯示，花生包裝袋所印的生產廠家——山東同泰食品有限公司於1991年註冊，目前已被吊銷營業執照。

馬拉松主辦方一名工作人員回應查詢，指花生沒問題，並解釋通常花生存放一兩年，便會出油、不能吃，「過期17年，想想都是不可能的事」，這名工作人員又表示，他們正調查花生來源及包裝袋來源等，將會發布澄清說明。

（新京報）

其他報道：綠營元老：倘大敗 蔡不會爭連任 許信良指民進黨苦戰證兩岸政策不足

其他報道：央視記者孔琳琳襲擊案　英國檢方證據不足撤控

其他報道：【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚

相關字詞﹕馬拉松 周口 花生 過期 食品安全 編輯推介

上 / 下一篇新聞

【台灣九合一選舉】國民黨韓國瑜造勢晚會　女黨友「博盡」拉票
【台灣九合一選舉】國民黨韓國瑜造勢晚會　女黨友「博盡」拉票
國家衛健委：中國約125萬人染愛滋病　異性性接觸感染佔七成　輸血感染「接近零報告」
國家衛健委：中國約125萬人染愛滋病　異性性接觸感染佔七成　輸血感染「接近零報告」
【台灣九合一選舉】你可能不知道的3件事
【台灣九合一選舉】你可能不知道的3件事
【台灣九合一選舉】兩魔術師發帖訛稱柯文哲造勢有酬招工　被捕辯稱「增表演可看性」
【台灣九合一選舉】兩魔術師發帖訛稱柯文哲造勢有酬招工　被捕辯稱「增表演可看性」
【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」　內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」
【D&G涉辱華．短片】兩創辦人拍片普通話說「對不起」　內地網民拒接受：「中國，你賺不起！」
四川黑熊受困急流一天　挖掘機救起
四川黑熊受困急流一天　挖掘機救起
深圳海關檢50噸發臭雪藏雞腳雞翼
深圳海關檢50噸發臭雪藏雞腳雞翼
習近平月底訪4國　出席阿根廷G20峰會
習近平月底訪4國　出席阿根廷G20峰會
遼寧司機撞學童5死19傷　警指疑兇與妻爭執開車亂撞
遼寧司機撞學童5死19傷　警指疑兇與妻爭執開車亂撞
北京市中心兩年「疏解」人口74萬　2020年再遷走逾千企業
北京市中心兩年「疏解」人口74萬　2020年再遷走逾千企業
【D&G設計師涉辱華】產品被內地網購平台下架　據稱有留學生外國門市抗議
【D&G設計師涉辱華】產品被內地網購平台下架　據稱有留學生外國門市抗議
【短片】遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷
【短片】遼寧男開車撞放學過馬路小學生　至少5死18傷
西安一醫院設「高層次人才」優先看症取藥
西安一醫院設「高層次人才」優先看症取藥
【台灣九合一選舉．短片】蔡英文：用選票告訴世界「台灣從不是中國台灣」　不在壓力下屈服
【台灣九合一選舉．短片】蔡英文：用選票告訴世界「台灣從不是中國台灣」　不在壓力下屈服
雲南兩處養殖場爆H5N6　近1萬家禽亡
雲南兩處養殖場爆H5N6　近1萬家禽亡
央視記者孔琳琳襲擊案　英國檢方證據不足撤控
央視記者孔琳琳襲擊案　英國檢方證據不足撤控
80歲華人神探李昌鈺再婚　娶揚州女作家蔣霞萍
80歲華人神探李昌鈺再婚　娶揚州女作家蔣霞萍
【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚
【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚
【短片】D&G廣告與設計師涉辱華　微博致歉稱IG被盜　宣傳活動遭內地眾星抵制後取消
【短片】D&G廣告與設計師涉辱華　微博致歉稱IG被盜　宣傳活動遭內地眾星抵制後取消
為拍抖音伸手入洗衣機　13歲少年臂骨絞斷成三節
為拍抖音伸手入洗衣機　13歲少年臂骨絞斷成三節
【短片】四川婦搶巴士軚盤要求下車　遭拘留10日　指後悔盼公眾諒解
【短片】四川婦搶巴士軚盤要求下車　遭拘留10日　指後悔盼公眾諒解