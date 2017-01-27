派過期17年花生予跑手　馬拉松主辦方：花生沒問題　企業查詢網站指廠家已釘牌 (14:31)

有網民周二（20日）發帖稱，周口馬拉松主辦方供應的花生過期了17年。從網民上載的相片可見，花生包裝袋上印有「鹹脆花生」，生產日期為2000年7月25日，保質期至2001年7月24日。

多名參與周口馬拉松的參賽者均證實以上帖文的內容屬實。馬拉松的義工江雪（化名）表示，賽事當天，主辦方也向他們派發了花生及麵包，她吃花生後身體未感不適，也不覺得花生有陳年老舊的味道，「當天我們一名志願者發現花生過期了，就向組委會反映，組委會說花生沒問題，是日期印錯了。」

《新京報》記者多次撥打花生包裝袋上的聯絡電話，但一直無人接聽。企業信息查詢網站「天眼查」亦顯示，花生包裝袋所印的生產廠家——山東同泰食品有限公司於1991年註冊，目前已被吊銷營業執照。

馬拉松主辦方一名工作人員回應查詢，指花生沒問題，並解釋通常花生存放一兩年，便會出油、不能吃，「過期17年，想想都是不可能的事」，這名工作人員又表示，他們正調查花生來源及包裝袋來源等，將會發布澄清說明。

（新京報）

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