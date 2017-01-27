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【台灣九合一選舉．短片】蔡英文：用選票告訴世界「台灣從不是中國台灣」　不在壓力下屈服 (14:11)

台灣九合一選舉周六（24日）舉行，總統蔡英文昨日（21日）在facebook上載選舉前最後一條民進黨宣傳片，播放示威的歷史畫面。蔡英文又在影片下留言，解釋投票給民進黨候選人的理由，包括告訴全世界「台灣人不在壓力底下屈服」、 「台灣的民主不會倒下去」、以及「台灣就是台灣，我們是台灣，從來不是中國台灣」。

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民進黨宣傳片主要播放示威的歷史畫面，旁白以台語說出「改革會傷、會痛，但都是為了疼惜下一代」、「幾十年來，我們犧牲自由、犧牲生命、走街頭、去坐牢，就是要用這一代的覺醒換下一代的幸福」等。

蔡英文又在影片下留言，解釋投票給民進黨候選人的理由，如「我們的對手，用造假、抹黑，甚至是令人心痛的人身攻擊跟歧視的言論來傷害民主」、「過去兩年多以來，我們（民進黨）推動改革、執行建設，一步一步把台灣，從過去停滯的泥沼裏面拉出來。這些工作好不容易開始啟動，不能再走回頭路」、告訴全世界「台灣人不在壓力底下屈服」、 「台灣的民主不會倒下去」、以及「台灣就是台灣，我們是台灣，從來不是中國台灣」等。

蔡英文的帖文引來逾2500名網民回應，有網民質疑「為什麼要在選舉前挑出對立，你想讓台灣人在對立嗎？」、「抹黑這種事，你們藍綠都有，罵別人的就裝傻，自己被罵又不爽」、短短幾年，台灣的民主發展倒退、民生問題一大堆」。

也有網民留言聲援蔡英文：「身為真正愛護台灣的台灣人，理應該像蔡總統所說：台灣人能用獨特的堅韌，面對從來不曾停止過的內外挑戰」、「蔡總統加油，民主自由得來不易，很多年輕一代，不知前人的辛苦」等。

短片

(蔡英文fb)

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