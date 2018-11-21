80歲華人神探李昌鈺再婚　娶揚州女作家蔣霞萍 (22:43)

今年80歲的李昌鈺，出生於江蘇如皋，為刑事鑒識專家、美國康涅狄格州科學諮詢中心的名譽主席、康州紐黑文大學終身教授。他在1998年擔任美國康涅狄格州警政廳長，成為全美第一位出任州級警界最高職位的華裔警長。2006年設立「李昌鈺法醫學研究所」。2013年9月，出任最高檢察院檢察技術信息研究中心顧問。

李昌鈺被視為「三液專家」，最專長研究三種液體：血液、尿液和精液，又以調查2004年3月19日台灣時任總統陳水扁在台南遭槍擊的案件，最為人熟悉。

今次是李昌鈺的第二次婚姻。李昌鈺和前妻宋妙娟在1962年結婚，直到2017年宋女士去世，前後長達55年。

蔣霞萍1956年生於江蘇揚州，現為嘉迪集團（香港）有限公司董事長，在內地經營服裝廠。2007年，有美國代理商在蔣霞萍的服裝廠下訂單，但發貨後卻拒不付款。最後在李昌鈺的幫助下，蔣霞萍奪回貨物，挽救了企業。

蔣霞萍還是南京大學亞洲影視與傳媒研究中心創作委員會副主任，除了從事服裝設計、製造及護理事業外，多年致力文學創作，著有多部書籍及劇本，包括有李昌鈺出鏡的30集電視劇本《鳳凰涅槃》。

（綜合報道）

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