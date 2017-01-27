【短片】安徽牛隻遭殘忍注水入鼻　12小時灌60公斤　牛隻過重跪地流淚 (19:34)

內地傳媒跟蹤調查半個多月，發現在全椒縣高橋村一處屠宰場，有4隻被拴在圍欄上的黃牛鼻孔都插着塑膠水管，牠們肚子已被撐得滾圓，身體浮腫，其中一隻因承受不住體內突然增加的水重量，跪倒在地，流出淚水。

知情人士透露，注水通常在屠宰前12小時就開始，分數次進行，總量可達約60公斤。這些增重的牛肉，其後會在批發市場以每公斤低於其他賣家約6元人民幣的價錢售出，銷量頗佳。

南京市公安局食品藥品環境犯罪偵查支隊接報後，上周五（16日）突擊查處兩個注水牛屠宰場。來安縣水口鎮的屠宰工人聽到有人敲門，立即將水管從牛的鼻孔裏拔出，不過見到傳媒拍攝的涉事片段後，不得不承認。一名工人表示，老闆授意注水，也知是違法行為，因此特意交代注水時要緊鎖大門，禁止陌生人進入。

警方又在全椒縣屠宰場拘捕許姓老闆和4名工人，行動時每隻牛鼻子上的塑膠管都被一個木塞堵住。工人說，是為了保證灌進去的水不會噴出來，還稱這樣的行為的確殘忍。但許姓老闆卻表示，進入屠宰場的牛反正是要宰殺的，有沒有注水，牠們的結果都是一樣的，他給牛注水實際上並沒有增加多少重量，因此不算什麼大事。

（荔枝網）

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