【短片】D&G廣告與設計師涉辱華　微博致歉稱IG被盜　宣傳活動遭內地眾星抵制後取消 (17:20)

是次辱華風波,，緣於D&G一段以「起筷吃飯」為題的廣告，當中有模特兒使用筷子吃意大利薄餅及意大利麵，加上旁白所用的中式發音，被指是貶低中國文化和辱華。今日，有網民上傳與D&G設計師Stefano Gabbana，透過Instagram爭辯的對話，顯示Gabbana稱「中國是屎一樣的國家」、「我們沒有你（中國）也活得很好」，涉及種族主義，他並說：「幾乎所有人都知道你們對狗的態度，就這一點，你們比我們更種族主義」。

網民有關說法一出，不少內地藝人即表示要抵制D&G，迪麗熱巴、王俊凱、團體「火箭少女101」、章子怡、陳坤、陳學冬、唐藝昕和李冰冰等藝人，及受邀參演的模特兒等，都宣布不出席今晚活動。D&G今午微博發聲明，表示公司及Gabbana的Instagram賬戶被盜，「為這些不實言論給中國和中國人民造成的影響和傷害道歉。我們對中國和中國文化始終一貫的熱愛與尊重」，強調已通過法律途徑解決。

其後，有內地傳媒指文化及旅遊部已下通知，指D&G今晚活動正或取消。

（環球時報/觀察者網）

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