為拍抖音伸手入洗衣機　13歲少年臂骨絞斷成三節 (17:02)

13歲的小虎（化名）在3個月前的暑假，為了拍攝「抖音」影片素材，打開洗衣機蓋，將右臂伸進運轉中的渦輪洗衣機並抓住衣物，衣物因在洗衣機裏快速轉動，瞬間絞斷他的手臂。家人發現小虎在洗衣機旁，捂着右臂慘叫，馬上將他送院。

福州市二醫院小兒骨科醫生黃殿華表示，「送來我們醫院的時候，他（小虎）的右臂腫脹、畸形，局部明顯壓痛，活動受限，而且大拇指不會動了。右橈神經損傷，右上臂骨頭斷成了三節。」黃殿華又指，「慶幸的是，孩子迅速掙脫出來，沒被衣物纏住，不然很可能連皮膚也跟着撕脫，造成更大的傷害。」

治療後小虎已康復，右臂可以活動自如。黃殿華提醒，孩子們處於青春期，好奇心強，但對於危險的認知程度卻仍較低，特別是在使用大功率的家庭電器方面，家長一定要加強教育和指導，避免意外受傷導致一輩子的遺憾。

（福州晚報）

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