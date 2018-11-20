安思遠珍藏善本碑帖拍賣　1.9億元人民幣成交 (23:17)

今晚拍出的這批善本碑帖，曾經都是被譽為「中國古董教父」的安思遠（Robert Hatfield Ellsworth）舊藏，包括：宋元至明代的十一種善拓，含宋拓本七種，元明間拓本一種，明拓本三種，其中亦有孤本。這些寶貝分別是：宋拓《十七帖》文徵明朱釋本、宋拓《黃庭經》、宋拓《晉唐小楷》、宋拓唐懷仁集王羲之書《三藏聖教序》、宋拓群玉堂帖本《千字文》、宋拓小字《麻姑仙壇記》、元明間拓《瘞鶴銘》、明拓《天發神讖碑》、明拓《漢禮器碑》、明拓《漢曹全碑》，以及宋元間拓《石鼓文》。著名書畫碑帖鑒定家馬成名認為，在碑帖拓本中，漢魏碑刻明拓本，唐碑、宋帖宋拓本均為上乘。安思遠收藏的這11件碑帖拓本中，7件是宋拓，4件是明拓，若收藏在國內博物館或圖書館，件件都可以評為一級文物，有的還可稱為「國寶」。

安思遠是近數十年來西方亞洲藝術領域重要人物之一，公認最有眼光和品位的古董商與收藏家。2014年8月3日，安思遠在曼哈頓公寓中逝世，享年85歲。安思遠終身未婚，亦無子女，1400餘件遺物於其去世次年春天在紐約佳士得7場「錦瑟華年—安思遠私人珍藏」拍賣會中悉數散盡，當時總成交額逾8億元人民幣。

安思遠的中國古董文物藏品中，最精華亦最有價值的部分之一是善本碑帖——盡管數量不多，不過12種15冊，但幾乎件件皆是傳奇，其中包括國寶《淳化閣帖》最善本4卷。此前，曾被著名書法集啟功先生稱「不看到宋刻本《淳化閣帖》，我死不瞑目」的《淳化閣帖》最善本四卷，在2003年終於以450萬美元的價格入藏上海博物館。

今晚「安思遠藏善本碑帖十一種」拍賣結束後，意味安氏所藏最有價值的碑帖均已回到中國。

（綜合報道）

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