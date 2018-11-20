記者採訪福建「碳九」泄漏遭警員闖酒店查房　公安局致歉責令警員停職 (18:27)

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《財新周刊》昨刊發事主周辰的文章〈泉州酒店驚魂記〉，指她11日在泉州採訪碳九（碳九芳烴，C9 aromatics）泄漏事故期間，被腰掛執法記錄儀的人員跟蹤；當晚有泉港區宣傳部官員，「邀請」她到下榻酒店樓下，與宣傳部長見面，周辰拒絕。

當晚周辰待稿件發表後上牀睡覺，但晚上11時許，4名身穿警服的男子以房卡擅自打開她的房門闖入。男子自稱來自派出所，勒令周辰拿出身分證供檢查，「警員」又搜查房間廁所及窗台，其間男子從無出示任何證件。男子離開後，周辰收到酒店的致歉電話，指「警察」直接命店接待處交出周的房卡，他們沒有檢查其他房間。

周辰昨亦在微信「朋友圈」表示，被警察查房期間，她全程有錄音及錄影。

泉州市公安局今日指，調查周辰採訪時被警察查房一事後，證實周辰反映的情況「基本屬實」，泉港區公安執法人員「工作方法簡單、執法不當」，造成不良社會影響，公安局就此致歉。泉州市公安局黨委研究後，決定責成兼任泉州市泉港公安分局副局長的一名派出所所長「深刻檢討」，另責令派出所一名民警停職。

（新京報/泉州網）

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