孫安佐刑滿將遞解出境　終身禁再入美國 (14:34)

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18歲的孫安佐自案發後被拘留，至今近240天。他今年6月在法庭承認恐怖威脅罪，判囚4至23個月，獲准假釋交美國國土安全部移民暨海關執法局（ICE）看管；8月承認以非移民簽證在美國非法持有彈藥罪。孫安佐在當地時間周一（19日）「刑滿獲釋」，即刑期等於被判有罪前的關押時間，法庭並下令沒收其非法持有的彈藥。

由於孫安佐學生簽證已失效，故他等候遞解出境期間，仍須被扣留於美國移民單位的拘留中心。他將於日內從賓州費城的聯邦拘留中心，轉到ICE拘留中心，約4至6星期後遞解出境，終身不得再入境美國。

孫安佐的代表律師認為，孫年輕、認罪並配合當局調查，精神鑑定報告顯示他不會對社會構成威脅，加上台灣官員到庭了解情況，都是法官判刑時考慮的因素。控方則稱，雖然法院與控方對判刑見解不同，但對美國政府來說不算敗訴，因為孫安佐年輕，已被監禁多時，且將被遞解出境及不能再入境美國，都是判決中「非常重要的部分」。

另外，台灣中央社引述孫安佐代表律師稱，孫已獲台灣基隆崇右影藝科技大學取錄。該校表演學院院長舒宗浩稱，自己與孫安佐父母是多年朋友，且「看着孫安佐長大」；大學則指孫是以「隨班附讀」方式在該校「修學分」，實際上不具學籍，不算是正式學生，只要年滿18歲或具備讀大學的資格就可申請。

（中央社/ETtoday）

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