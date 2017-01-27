【短片】跑手遭硬塞國旗失馬拉松冠軍　跌旗捱轟　央視評論：批評是道德綁架 (21:48)

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央視網特約評論員李勤餘的文章，題為《蘇州馬拉松出現「扔國旗」爭議／用國旗來道德綁架的人不配談愛國》。文章指義工「將國旗硬塞給何引麗的行為相當不專業」，是「刷存在感的自私行為」，顯然影響何的跑步節奏；若想何披上國旗，可以等她完成比賽後再遞旗，在比賽期間「橫生一腳」。

對於有自稱同屬跑步運動員的網民，批評何引麗「接了國旗就沒有任何理由和藉口扔掉」，央視網評論指這「完全是地地道道的站着說話不腰疼」，因為跑手在比賽尾段可能已到達體力極限，拿不穩國旗亦非不合理，「有些電腦前的鍵盤俠，就算用國旗把自己包裹起來，也沒有為國家作出半點貢獻」。

另外，主辦今次馬拉松的蘇州市環太湖體育發展有限公司表示，義工在中國跑手衝線前遞上國旗，屬賽事的「具體要求」，「旨在宣傳主旋律」，行為「沒有影響何引麗的比賽成績」。

（央視網/澎湃新聞）

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