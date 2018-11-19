【短片】馬拉松義工終點前連環遞國旗　內地跑手疑受阻失冠反致歉 (14:27)

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這段獻國旗插曲發生在賽事最後500米階段，兩名跑手爭持相當激烈，忽然有跑道上的義工衝前向何引麗遞上國旗，何引麗則稍稍避過，惟該義工未有放棄，追趕了何引麗一小段路，最終未有追上；之後何引麗再與對手「叮噹馬頭」時，又有義工在跑道中央迎面把國旗遞給何引麗，何引麗接過之後拿着國旗跑了一小段，突然脫手，國旗掉在地上，何引麗隨後側頭望向地面，似想看看國旗情況。

這段期間，懷疑何引麗的跑速節奏被打亂，肯尼亞跑手乘機發力抛離，何引麗最後以第二名衝線。

事件引來內地網上輿論熱議，有人指一般國際賽事慣例是在衝線後才向跑手遞上國旗，批評賽會安排不專業；有人將何引麗落敗原因歸咎於義工，稱有關做法直接打亂了何衝刺節奏；亦有人指摘何引麗扔國旗舉動不可接受，反問「成績重要還是國家榮譽重要」。

何引麗其後在微博發帖致歉，澄清自己沒有將國旗扔掉，只是當時她自己肩膀僵硬，加上國旗濕透，導致擺臂時國旗從手上脫落。

上海財經大學體育教學部主任、國際田徑裁判呂季東表示，賽事義工除了固定的飲水站外，不能違規踏上賽道，如果出現違規幫助運動員等，連帶運動員都將取消資格。

不過，「澎湃新聞」引述賽事顧問、解說員王曉剛說，義工本身沒有錯，「因為根據智美（賽事推廣公司）制定的賽事規定，在終點前就是安排了志願者給第一個衝線的中國選手遞國旗這個動作」。

（央視體育/央廣網/網易新聞）

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