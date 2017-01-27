【金馬獎統獨風波】環時批傅榆不尊重金馬獎不受兩岸影人歡迎　蔡英文：從沒接受「中國台灣」說法 (08:46)

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《環球時報》昨午發表題為＜發言風波傷金馬獎，兩岸影人都不悅＞社評，指金馬獎是有影響力的華語電影獎項，「它一直迴避兩岸政治紛爭」，批評「傅榆把這樣的話帶到了金馬頒獎典禮上。這是對金馬獎的不尊重……（傅榆）發言是錯誤的，對金馬獎的影響力造成損害，進而也會損害到台灣在大中華區的影響力」。

不過社評稱，「一個年輕紀錄片導演說幾句話，無論她說什麼，對我們都不構成大事」。社評又說，不希望是次風波毀掉金馬獎這兩岸文化交流平台，「傅榆的做法明顯不被兩岸影視界歡迎……我們希望傅榆的不當發言只是一個偶然事件，金馬獎今後仍會秉持遠離政治的態度」。

約兩小時後，蔡英文於facebook發帖回應事件，明言從來沒有接受過「中國台灣」說法，也不會接受這說法，強調「台灣就是台灣」。她指出，台灣是民主開放社會，以前日（17日）的金馬獎為榮，突顯台灣不同於大陸是在於自由與多元，能夠讓所有藝術創作盡情發生。

蔡英文又提到傅榆fb被仇恨語言「洗版」， 「台灣是民主開放的社會，我們有言論自由……我們反對這種網路霸凌。自由表達意見的人，都不應該被霸凌或者承受心理上的威脅」。

傅榆：發言非衝動 盼帶來對話

傅榆昨日在fb發表三點說明，指「發言並非一時激動，也不是受到民進黨政府的指使，是一直以來想為這部作品說的話」。她表示，大陸與台灣社會存在大量誤解與仇恨，其創作就是想處理這個問題，形容現時的狀况不是結果，或許是另一場對話開始。

她表示，願意為自己言論負責，也尊重「中國台灣」、「兩岸一家親」等言論，但不能同意這些言論。

（綜合）

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